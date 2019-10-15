Голливудская актриса и бывшая жена Брэда Питта Дженнифер Энистон наконец завела личный аккаунт в Instagram и в одном из своих первых постов опубликовала снимок, на котором позирует с коллегами по сериалу "Друзья".

"Теперь мы еще и Instagram-друзья! Привет, Instagram", - подписала кадр Энистон.

На снимке помимо 50-летней Энистон позируют 55-летняя Кортни Кокс, 56-летняя Лиза Кудроу, 52-летний Мэтт Леблан, 50-летний Мэттью Перри и 52-летний Дэвид Швиммер. Селфи было сделано во время очередной дружеской встречи звезд популярного ситкома.

Фото: instagram.com

Первая серия "Друзей" вышла на экраны 25 лет назад. За время съемок актеры из каста так сильно сблизились и в реальной жизни, что по сей день стараются собираться вместе и делиться новостями, когда у всех находится свободное место в графике.

Напомним, что бывший муж Дженнифер Энистон закрутил роман с молодой актрисой.

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