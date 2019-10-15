Во вторник, 15 октября, корпорация Google представила свои новые флагманские смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL, корпусы которых оснащены алюминиевыми каркасами, а задняя панель - матовым стеклом, передает UBR.ua.

Как отмечается, сканер отпечатков пальцев размещен прямо под дисплеем. Младшая модель Pixel 4 получила 5,7-дюймовый экран (FHD+) с соотношением 19:9. Более дорогая версия – Pixel 4 XL – дисплей (QHD+OLED) с диагональю 6,3 дюйма. Частота обновления у обеих моделях – 90 Гц.

Основная собенность новых смартфонов от Google – возможность управлять этими гаджетами с помощью жестов. Например, "прокручивать" песни, уменьшать громкость телефона или вообще отключать звук. Причем эти опции доступны даже с выключенным дисплеем.

Google не гонится за количеством камер, как конкуренты – и у Pixel 4, и у Pixel 4 XL "всего лишь" по две основные камеры (12,2 Мп и 16 Мп). Они оснащены оптической и электронной стабилизацией, а также автофокусом. А новый суперзум позволяет увеличивать изображение без потери качества отображаемых деталей.

Обе новинки работают под управлением процессора Snapdragon 855, объем оперативной памяти – по 6 ГБ. У Pixel 4 аккумулятор на 2 800 мАч, а у Pixel 4 XL – на 3 700 мАч. Оба смартфона поддерживают быструю (18 В) зарядку, а также – беспроводную.

Фото: ubr.ua

Операционная система у новых "пикселей" – Android 10. Из новинок которой – "темный" интерфейс, родительский контроль и другие функции. Например, 3D Face Unlock, с помощью которого можно разблокировать телефон подобно Apple Face ID.

Google озвучил цены на свои новые смартфоны: Pixel 4 – $799 и Pixel 4 XL – $899. Продажи телефонов начнутся с 24 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Google нашли уязвимость в телефонах Huawei, Samsung и Xiaomi, через которую можно воровать личные данные.

Также мы писали, что Google создала квантовый суперкомпьютер, который считает в 1,6 миллиарда раз быстрее, чем ближайший конкурент.