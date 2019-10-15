Сегодня, 15 октября, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в результате снайперского обстрела со стороны противника погибли двое украинских военных, еще один военнослужащий был ранен. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

Противник 15 октября 10 раз нарушил режим прекращения огня Донбассе, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 7 обстрелов позиций Объединенных сил пришлось на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", 3 - на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

14 октября украинские позиции на Донбассе были обстреляны 21 раз. Противник использовал минометы калибра 120 мм 82 мм, БМП и гранатометы, а также снайперское оружие. В результате один украинский военнослужащий был ранен.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, в ОБСЕ указали на резкий рост числа нарушений перемирия на Донбассе.

Также мы писали, что переговоры в Минске по разведению войск 15 октября провалились.