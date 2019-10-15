Порошенко похвалил Арахамию и поставил его в пример Богдану
Петр Порошенко решил выссказать на тему Штайнмайер-Майдана и обрушился на тех представителей украинской власти, которые заявляют о проплаченных участниках мероприятия.
"Фразы о "проплаченном Майдане" свидетельствуют о полном непонимании процессов, которые происходят в стране. Хорошо, что у господина Арахамии хватило мужества извиниться перед участниками акции. Я так понимаю, что этого мужества не хватило у господина Богдана", - написал Порошенко в своем Twitter.
Также он добавил, что "ветераны своей жизнью, своим участием в защите Украине заслуживают, чтобы их слышали и чтобы на них не вешали ярлыки "проплаченных майданов".
Фото: twitter.com
Напомним, что Арахамия извинился за слова о проплаченных участниках Штайнмайер-Майдана.
Также мы писали о том, что когда у штаба Зеленского в Киеве начался митинг, глава Офиса президента Богдан заявил, что он проплаченный.