Петр Порошенко решил выссказать на тему Штайнмайер-Майдана и обрушился на тех представителей украинской власти, которые заявляют о проплаченных участниках мероприятия.

"Фразы о "проплаченном Майдане" свидетельствуют о полном непонимании процессов, которые происходят в стране. Хорошо, что у господина Арахамии хватило мужества извиниться перед участниками акции. Я так понимаю, что этого мужества не хватило у господина Богдана", - написал Порошенко в своем Twitter.

Также он добавил, что "ветераны своей жизнью, своим участием в защите Украине заслуживают, чтобы их слышали и чтобы на них не вешали ярлыки "проплаченных майданов".

Фото: twitter.com

Напомним, что Арахамия извинился за слова о проплаченных участниках Штайнмайер-Майдана.

Также мы писали о том, что когда у штаба Зеленского в Киеве начался митинг, глава Офиса президента Богдан заявил, что он проплаченный.