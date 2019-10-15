В среду, 16 октября, погода в Украине будет без осадков, ожидается туман, максимальная температура +25 градусов. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +17...+24 градуса, в Закарпатье +20...+25 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, в Черниговской и Сумской областях ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +17...+23 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+11 градусов, днем +17...+23 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +16...+23 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+12 градусов, в Запорожской области +3...+8 градусов, днем +17...+24 градуса.

В Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптик пообещала в среду потепление до +24.

Также мы писали о том, что синоптики шести ресурсов дали долгосрочный прогноз погоды на октябрь в Киеве.