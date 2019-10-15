Опубликован список сборных, которые обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы-2020.

Бельгия. 10 октября, за 3 игры до окончания отбора после разгрома Сан-Марино (9:0) в группе I. Италия. чемпионата Европы-2020. 12 октября, за 3 игры до окончания отбора после победы над Грецией (2:0) в группе J. Россия. 13 октября, за 2 игры до окончания отбора после разгрома Кипра (5:0) в группе I. Польша. 13 октября, за 2 игры до окончания отбора после победы над Македонией (2:0) в группе G. Украина. 14 октября, за 2 игры до окончания отбора после победы над Португалией (2:1) в группе B.

Напомним, чемпионат Европы состоится в 12 городах 12 национальных федераций с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Как сообщалось, вчера сборная Украины победила действующих чемпионов Европы и вышла на Евро 2020.

Также мы публиковали все результаты матчей и положение команд в группе В отбора на Евро-2020, где играет сборная Украины.