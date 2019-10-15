Во вторник, 15 октября, цены на нефть упали из-за беспокойства инвесторов об ухудшении состояния мировой экономики, которое может привести к сокращению спроса на сырье. Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет "Интерфакс".

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 по киевскому времени подешевели на $0,11 (на 0,19%) - до $59,24 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опускаются на $0,26 (на 0,49%) - до $53,33 за баррель.

Надежды на урегулирование торгового спора между США и Китаем начали угасать, что омрачает перспективы восстановления спроса на сырье. При этом даже если США и Китай сумеют договориться о частичной сделке, это вряд ли остановит замедление экономического роста, поскольку те пошлины, которые были введены, останутся в силе.

Разочаровывающие экономические данные из Германии, опубликованные во вторник, усилили опасения инвесторов за перспективы мировой экономики.

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, снизился в октябре до минус 22,8 пункта с минус 22,5 пункта в сентябре. Оценка экспертами текущей ситуации упала до минус 25,3 пункта с минус 19,9 пункта

Тем временем Международный валютный фонд ухудшил июльский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта, до 3%, сообщается в опубликованном во вторник октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook). В 2020 году МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,4%, что на 0,1 п.п. ниже того, что прогнозировалось им в июле.

Напомним, еще 9 октября, после того, как вышли данные о запасах в США, нефть начала дорожать.

Также мы писали, что 11 октября цена на нефть продолжала идти вгору из-за иранского танкера в Красном море.