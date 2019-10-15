Страны Евросоюза запросили экстренное закрытое заседание Совбеза ООН по Сирии
Во вторник, 15 октября, Совет Безопасности ООН может собраться на экстренное закрытое заседания из-за турецкой военной операции в Сирии. Об этом со сообщает "Интерфакс".
Запрос на проведение экстренного закрытого заседания поступил от Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии. На данный момент решения председателя Совбеза по этому запросу пока нет.
Напомним, что 9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн. Позже эту информацию официально подтвердил и президент Турции Реджеп Эрдоган. Совбез ООН 10 октября уже собирался и экстренно заседал из-за обострения в Сирии.
Однако Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по вторжению Турции в Сирию.
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