Во вторник, 15 октября, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске отметила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения ряда пунктов, среди которых роспуск так называемых "ЛНР" и "ДНР" и полное прекращение огня.

Об этом на своей странице в Facebook заявила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона отметила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно исключительно при условии выполнения следующих пунктов:

роспуск квазиугруппировок "Л/ДНР", полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями", - сообщила Олифер.

Кроме того, она заявила, что выполнение блока по безопасности Минских соглашений является ключевым для возвращения мира на Донбасс.

"Вопреки Минским договоренностям, НВФ ОРДЛО продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. в районе н.п. Золотое и Петровское, где должно состояться разведения сил и средств. Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные Минскими соглашениями, НВФ ОРДЛО не сводят с линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы", – написала она.

Скриншот: Facebook/Дарка Оліфер

Отметим, что данные условия вряд ли будут приняты Россией и сепаратистами.

Ранее СМИ сообщили, что во вторник во время встречи в Минске Трехсторонняя контактная группа по Донбассу не смогла договориться о согласовании графика разведения сил на пилотных участках.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, после демарша националистов отложили минимум на неделю. Мы писали, что 9 октября националисты со стрельбой прорвались в Золотое и сорвали развод войск.

Между тем, на пресс-конференции 10 октября Владимир Зеленский заявил, что если не будет разведения войск, не будет Нормандского формата. В свою очередь Москва обвинила Украину в срыве разведения сил на Донбассе под надуманным предлогом.