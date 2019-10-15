Спикер парламента Дмитрий Разумков закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады, сегодня парламент не принял ни одного законопроекта.

Вчера был государственный выходной и заседание согласительного совета перенесли на сегодня. Поэтому народные депутаты собрались в сессионном зале в 12:30.

Народные депутаты за сегодня рассмотрели всего 189 из 330 поправок ко второму чтению президентского законопроекта о деятельности органов судейского управления №1008. В законопроекте речь идет об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистке власти" и "О Высшем совете правосудия".

Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация. Комитет Верховной Рады поддержал проект закона.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская с трибуны ВР выступила против принятия законопроекта.

Парламентарии во вторник отклонили все предложенные правки, которые не поддержал комитет. В частности, предлагалось сохранить состав ВС в количестве не более 200 судей, а не 100.

В 18:00 председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл вечернее заседание Рады и добавил, что в среду заседание откроется в 10.00.

Напомним, что на этой неделе Рада займется госбюджетом и таки проведет Час вопросов к правительству.

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