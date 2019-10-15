Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1009 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, в котором говорится о самостоятельной прослушке НАБУ и ГБР, а также сроках досудебного расследования. Соответствующий статус документ получил на сайте Верховной Рады 15 октября.

Закон позволяет уполномоченным подразделениям НАБУ, ГБР и органов безопасности получать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, то есть прослушивать.



Нацбюро расследований также наделили правом нанимать как гласных, так и негласных сотрудников. Для этого предусмотрено создание отдельной конкурсной комиссии из числа работников НАБУ, имеющих доступ к гостайне. Порядок проведения конкурса определит директор Бюро.

Кроме того, директор НАБУ будет утверждать штатное расписание, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников и смету организации.

Согласно документу, в Бюро сможет быть не более 500 человек начальства, а предельная численность центрального и территориальных управлений НАБУ остается на уровне 700 человек.

В соответствии с действующими нормами, если против гражданина Украины хотят совершить процессуальное действие, требующее согласования прокурора или суда, то согласование необходимо получить и за границей. Новый закон гласит, что по умолчанию процессуальные действия против украинцев за рубежом можно проводить без такого согласования (кроме случаев, предусмотренных международным договором).

Закон оставляет в силе нормы ст. 219 УПК о сроках досудебного расследования фактовых производств и после объявления подозрения.

По новым правилам, уголовное производство не закрывают при истечении сроков давности привлечения к ответственности в случае особо тяжкого преступления против жизни или здоровья человека.

Закон также позволяет следственному судье по ходатайству защиты привлекать экспертов для проведения экспертизы. Предполагается, что защита имеет право самостоятельно договориться с экспертами о проведении экспертизы, в том числе обязательной.

Из закона изъята норма о праве участников судебного производства ходатайствовать об объявлении обвинительного акта в полном объеме. Таким образом, остается только сжатое изложение обвинительного акта.

Согласно закону, соглашение о признании виновности может содержать условия применения специальной конфискации.

Эти и другие нормы закона вступят в силу на следующий день после официального обнародования.

Напомним, во время голосования за документ 19 сентября произошел казус: Разумков остановил процедуру, увидев, что не хватает голосов за. После этого в Раде возник спор, можно ли считать состоявшимся голосование за проект закона. Разумков сказал, что за документ было отдано лишь 196 голосов потому, что после его распоряжения остановить голосование часть депутатов уже не голосовала. В итоге его вернули профильный комитет на доработку.

Позже во фракции "Слуга народа" пояснили, что законопроект №1009 19 сентября не приняли во втором чтении из-за "информационной спецоперации" некоторых политических сил.

Между тем, после доработки в профильном комитете из законопроекта исчезло положение о внесении изменений в закон о статусе народного депутата. Предполагалось, что согласно этим изменениям, с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных действий.

Однако при повторном чтении оказалось, что этих норм в законопроекте нет, а депутаты с первого раза поддержали принятие документа.

Ранее в "Слуге народа" заявляли, что внесут эти правки отдельным законопроектом.

4 октября законопроект был принят парламентом во втором чтении.