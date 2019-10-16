16 октября НБУ поднял курс доллара на 25 копеек - до 24,78 грн. В обменках доллар утром покупают за 24,78 грн, продают за 24,84 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,30 до 24,81 грн, продают - от 24,75 до 25,40 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 16 октября

Курс НБУ сегодня - 24,78 грн, то есть доллар подорожал на 25 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 24,77 грн - покупка и 24,80 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка - 24,78 грн, средняя продажа - 24,84 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка - от 24,30 до 24,81 грн, продажа - от 24,75 до 25,40 грн.

Прогнозы

На валютном рынке сложилась непростая ситуация для курса из-за существенного разрывы между котировками межбанка и обменников. Это позволяет спекулянтам зарабатывать, перемещая валюту из одного сегмента в другой. Сейчас разница составляет 15-25 копеек, что делает возможным спекулятивный заработок и провоцирует всплески активности на валютном рынке.

На колебание курса доллара на этой неделе влияют такие определяющие факторы:

1. Календарный. На этой неделе всего 4 рабочих дня из-за Дня защитника в Украине и Дня Колумба в США. Компании будут активизировать свою внешнеэкономическую деятельность, чтобы возместить временные потери и выйти на плановые показатели перед периодом бюджетных платежей за месяц и квартал. Это увеличит показатели торгов.

2. Выплаты аванса и начало периода бюджетных платежей. Всем банковским клиентам предстоят авансовые выплаты персоналу и расчеты по налогам и сборам за месяц и прошлый квартал. Это потребует наличия гривны на счетах компаний и увеличит предложение валюты на межбанке со стороны экспортеров. А вот возможности покупки валюты импортерами сократятся, что будет работать на укрепление гривны. Дефицит нацвалюты будут испытывать как клиенты, так и сами банки.

3. Очередной аукцион по размещению ОВГЗ и действия Нацбанка 15 октября. Интерес у нерезидентов могут вызвать 2-х летние облигации и этот спрос будет высоким. Всего на аукционе предлагается ОВГЗ на 3 млрд гривен, из которых 2-х летних бумаг — всего на 2 млрд.