В Кассационном административном суде Верховного Суда признали законным назначение первым заместителем директора Госбюро расследований Ольги Варченко, не смотря на то, что она не достигла минимально необходимого возраста в 35 лет, чтобы участвовать в конкурсе, передают Украинские Новости со ссылкой на материалы суда.

Как сообщается, жалоба с требованием отменить ее назначение была подана другим участником конкурса в ГБР, экс-начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василием Вовком.

По его мнению, Варченко не имела права вообще участвовать в конкурсе, так как на момент его начала не достигла минимально необходимого возрастного ценза - 35 лет. Она родилась 2 ноября 1981 года. Изначально она не была допущена к отбору из-за этого, однако затем решение было изменено.

Вовк также заявил суду, что конкурсная комиссия специально по надуманным причинам перенесла сроки тестирования, чтоб Варченко смогла в них поучаствовать на момент достижения 35-летия.

В октябре 2018 года Окружной административный суд Киева в полной мере отказал истцу в исковых требованиях, а в апреле текущего года Шестой апелляционный админсуд поддержал эту позицию, изменив лишь мотивировочную часть решения.

Он указал, что хоть при допуске Варченко конкурсная комиссия и допустила нарушение законодательства, но истец обжаловал не это решение о допуске, а решение о назначении первого замдиректора Госбюро. По мнению суда, одно решение комиссии не вытекает из другого.

10 октября Верховный Суд отклонил кассацию и оставил в силе решения предыдущих судов по данному делу. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, 16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала Ольгу Варченко первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

До этого она работала начальником управления процессуального руководства департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры.

Также мы писали, что в ГБР нарастает противостояние между директором Трубой и его замом Варченко.