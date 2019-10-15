Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, заявил, что его страна поддерживает действия Турции в Сирии. Об этом сообщает Politico во вторник, 15 октября.

Сийярто сделал соответствующее заявление во время визита в Азербайджан. Он сказал, что в контексте действий Турции в Сирии Будапешт беспокоит только одно: национальные интересы Венгрии, которые заключаются в прекращении миграции.

"Если вопрос для нас, венгров, будет поставлен так: что бы мы хотели - чтобы Турция переселили мигрантов в Сирию или чтобы открыла двери в направлении Европы? Тогда наш ответ ясен", - сказал Сийярто, добавив, что Турция должна переселить мигрантов в Сирию.

Министр добавил, что Венгрия с радостью будет работать с Турцией, если та создаст безопасную зону в Сирии, куда сможет переселить сирийских беженцев. При этом официальная позиция ЕС заключается в том, что Турция должна немедленно прекратить свою военную операцию на севере Сирии.

В понедельник премьер Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер "выразил благодарность за то, что Венгрия поддерживает Турцию на международной арене", - заявил представитель Орбана после встречи. Эрдоган планирует посетить Будапешт 7 ноября.

9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Напомним, что в Кремле сообщили, что не выражали согласие с началом военной операции Турции в Сирии.

При этом Трамп поговорил с Эрдоганом по телефону и потребовал прекратить огонь и убираться из Сирии.