Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал очередное разведение сил, согласованное на последней встрече группы. Об этом сообщает ТАСС.

Грызлов напомнил, что на прошлой встрече контактная группа согласовала график разведения сил в Петровском и Золотом. Процесс должен был начаться 7 октября. Однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Поэтому представители так называемых самопровозглашенных республик остались на прежних позициях. "Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева", - сказал Грызлов.

Полпред РФ отметил, что реализацию минских соглашений тормозит только позиция украинской власти.

"Мы вновь убеждаемся, что главная причина торможения минского процесса - это позиция Киева. Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки. На том участке, где Киев выполнил свои обязательства, на участке у Станицы Луганской, ситуация стала более безопасной. Там становится возможным восстановление разрушенных объектов, становится легче повседневная жизнь людей", - сказал Грызлов.

По его мнению, сейчас в Донбассе возникла угроза обострения ситуации в связи с активизацией украинских националистов.

"Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов. Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию Вооруженных сил Украины", - заявил полпред.

По его наблюдениям, "группировки националистов" планируют занять все позиции в Петровском и Золотом и готовятся к этому. Также он констатировал, что власти не реагируют на действия радикалов.

"Акции радикальных националистов проходят в городах и регионах Украины беспрепятственно и даже при поддержке местных властей. Все это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается на работе контактной группы. Надо понимать, что Донбасс никогда не подчинится неонацистам, не подчинится пособникам и покровителям неонацизма. Это нужно понимать и тем западным партнерам Украины, кто действительно хочет помочь разрешению кризиса", - сказал Грызлов.

По словам полпреда РФ, контактная группа будет работать над развитием возможности прямого диалога Киева с т.н. "ЛДНР".

Ранее "Страна" писала, что сейчас происходит в Золотом и Петровском, где на прошлой неделе было сорвано разведение сил.

Также мы приводили заявление Дмитрия Пескова по поводу перспектив встречи в нормандском формате в случае окончательного срыва разведения.

