Во время своего пресс-марафона Владимир Зеленский упомянул о двойном гражданстве. Еще во время своей инаугурации, он призвал украинцев возвращаться в страну и пообещал, что двойное гражданство могут получить те, кто приобщится к строительству Украины.

И вот теперь в правительстве заявили о конкретных шагах. 15 октября в МИД Украины сообщили, что вопрос двойного гражданства - это уже не просто разговоры: в министерстве сейчас разрабатывают конкретный законопроект.

При Петре Порошенко риторика с двойным гражданством менялась - с начала звучали предложения ввести уголовное наказание за два паспорта. Но к концу срока в МИД предложили разрешить эту норму - правда, с некоторыми оговорками.

"Страна" разбиралась в том, что предлагают сейчас, при Зеленском.

Что завили сегодня в МИД

О том, что разрабатывается норма, позволяющая иметь два паспорта, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, у правительства есть несколько подходов к внедрению этой идеи о двойном гражданстве.

"Мы начинали с того, что этот вопрос воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализованное. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект", - сказал Кулеба.

Он добавил, что инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.

"Так сложилось, что миллионы людей выехали. И мы должны сохранить их связь с Украиной. И паспорт, гражданство - одно из таких связующих звеньев. Я рад, что есть эволюция в этом вопросе. И надеюсь, что оно будет поддержано обществом, потому что запрет на двойное гражданство был создан в одном контексте, а сейчас контекст совершенно другой", - сказал дипломат.

Что заявляли при Порошенко

Украинцев готовили к идее двойного гражданства с начала года. Экс-глава МИД Павел Климкин, находясь при полномочиях, заявлял, что Украине нужно двойное гражданство, но только не с Россией.

"Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно. Однако ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором. Это будет обсуждаться только после того, как они вернут нам Донбасс и Крым", - заявил Климкин во время брифинга в Одессе.

По его словам, двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов и привел в пример ситуацию с Ульяной Супрун.

"Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах. Посмотрите, даже ситуация с Ульяной Супрун – сколько там всего говорили... Мы должны прийти к этому, но четко определить, кто может претендовать на него", - сказал дипломат.

Очевидно, что идея Кулебы вряд ли будет отличаться от предложенного Климкиным: двойное гражданство с Россией во всяком случае скорее всего будет запрещено. Особенно в свете массовой раздачи российских паспортов на Донбассе, которые Украина может вообще объявить вне закона.

Единственное исключение может ждать "политических" беженцев из России, которым Владимир Зеленский еще весной обещал облегченный режим предоставления украинского гражданства.

А так двойное гражданство разрешат, по всей вероятности, со странами ЕС и США, а дальше - на основании двусторонних отношений между государствами.

Правда, непонятно, как будет обстоять дело с Венгрией, которая и так раздает паспорта на Закарпатье - и это является серьезной точкой напряженности между Киевом и Будапештом.

Впрочем, насколько это будет действительно полезно - вопрос. Ведь по факту большинство украинцев, которые натурализировались в Евросоюзе, сохраняют свои украинские паспорта и не уведомляют Киев, что приобрели гражданство другой страны.

Равно как делают это и те, кто получил гражданство РФ (то есть практически все крымчане, которые прописаны на полуострове, да и десятки тысяч дончан).

За двойное гражданство - в тюрьму

Еще год назад в СБУ собирались сажать украинцев за двойное гражданство. Об этом заявлял тогдашний заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Двойное гражданство у нас хоть законодательно и запрещается, но никакой уголовной ответственности за это сегодня нет. Тут необходимо нашим законодателям все-таки определиться, является ли это уголовной ответственностью", - отметил Кононенко, предложив "закрутить гайки".

Он сделал заявление после того, как поступила информация, что якобы Консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает украинцам венгерские паспорта с указанием не сообщать об этом правительству Украины.

В сеть даже попало видео, как на Закарпатье украинцы с шампанским отмечают получение венгерских паспортов после присяги на верность.

В ответ на скандал пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер отметил, что "глава Закарпатья (Геннадий Москаль - Ред.) заявлял, что по крайней мере половина членов парламента Украины являются двойными гражданами, и соответственно нападки на венгров неприемлемы".

Видимо, поэтому еще тогда разговоры об уголовной ответственности за двойное гражданство сошли на нет. А единственной жертвой этой истории стал нардеп Андрей Артеменко, которого Петр Порошенко лишил украинского паспорта за наличие канадского гражданства.