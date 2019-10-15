В Конституционном суде 15 октября рассматривали заявление Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ, однако решение по этому вопросу вынесено не было - в заседании объявили перерыв. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"15 октября 2019 состоялось специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины, на котором был рассмотрен вопрос относительно заявления Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и председателя Конституционного Суда Украины. По результатам рассмотрения этого вопроса в специальном пленарном заседании КСУ объявлен перерыв", - сказано в сообщении.

Однако о сроках, когда продолжится специальное пленарное заседание КСУ по данному вопросу, в сообщении не говорится.

Напомним, председателя Конституционного суда Станислава Шевчука сняли с должности в мае 2019 года после конфликта с экс-президентом Петром Порошенко. 11 октября по решению Окружного админсуда Киева он был восстановлен в должности.

15 октября, в первый рабочий день после победы в суде, Шевчук пришел в здание КСУ на Жилянской. Он подал в секретариат суда заявление о своем восстановлении на работе и предоставил решение суда.