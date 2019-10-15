Сегодня, 15 октября, в подмосковных Мытыщах проводили в последний путь летчика-космонавта Алексея Леонова.

Он скончался в пятницу, 11 октября, на 86-м году жизни.

Алексей Леонов - первый человек, который вышел в открытый космос. Дважды герой СССР. Он носил звание генерала-майора авиации.

Подробнее о жизненном пути Леонова читайте в нашем материале.

Генерал-майор авиации Алексей Леонов. Фото: Ведомости

Похоронили Алексея Леонова со всеми генеральскими почестями. Местом захоронения стало Федеральное военное мемориальное кладбище, где придают земле только высоких военных начальников России.

На гробу лежали российский триколор и генеральская фуражка.

К месту захоронения Леонова доставляли на военном автомобиле. По периметру всего кладбища стояли военнослужащие, которые отдавали честь.

Завершилась церемония залпами в воздух и гимном России.

Проститься с Леоновым пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместители, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, представители "Роскосмоса".

Также кладбище посетил народный артист России Евгений Миронов, который сыграл Леонова в фильме "Время первых" (выход - 2017 год, режиссер - Тимур Бекмамбетов).

Проводить коллегу в последний путь специально из США прилетел американский астронавт Томас Стаффорд, с которым они участвовали в проекте "Союз-Аполлон".

Смерть Алексея Леонова потрясла мировую общественность. Так, в NASA прервали трансляцию выхода астронавтов в открытый космос, чтобы сообщить об утрате.

Зал, в котором прощались с Леоновым. Фото: ТАСС

Валентина Терешкова приехала попрощаться с Леоновым. Фото: ТАСС

Американский астронавт Томас Стаффорд. Фото: ТАСС

Актер Евгений Миронов. Фото: ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: ТАСС

Фуражка Алексея Леонова. Фото: ТАСС

Гроб с телом Леонова везут к месту захоронения. Фото: ТАСС

Также мы публиковали трогательный пост, который в память о Леонове написал гитарист Queen.