Военные несут портер Алексея Леонова. Фото: ТАСС
Военные несут портер Алексея Леонова. Фото: ТАСС

Сегодня, 15 октября, в подмосковных Мытыщах проводили в последний путь летчика-космонавта Алексея Леонова. 

Он скончался в пятницу, 11 октября, на 86-м году жизни. 

Алексей Леонов - первый человек, который вышел в открытый космос. Дважды герой СССР. Он носил звание генерала-майора авиации. 

Подробнее о жизненном пути Леонова читайте в нашем материале

Генерал-майор авиации Алексей Леонов. Фото: Ведомости

Похоронили Алексея Леонова со всеми генеральскими почестями. Местом захоронения стало Федеральное военное мемориальное кладбище, где придают земле только высоких военных начальников России.

На гробу лежали российский триколор и генеральская фуражка. 

К месту захоронения Леонова доставляли на военном автомобиле. По периметру всего кладбища стояли военнослужащие, которые отдавали честь. 

Завершилась церемония залпами в воздух и гимном России. 

Проститься с Леоновым пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместители, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, представители "Роскосмоса". 

Также кладбище посетил народный артист России Евгений Миронов, который сыграл Леонова в фильме "Время первых" (выход - 2017 год, режиссер - Тимур Бекмамбетов). 

Проводить коллегу в последний путь специально из США прилетел американский астронавт Томас Стаффорд, с которым они участвовали в проекте "Союз-Аполлон". 

Смерть Алексея Леонова потрясла мировую общественность. Так, в NASA прервали трансляцию выхода астронавтов в открытый космос, чтобы сообщить об утрате. 

Зал, в котором прощались с Леоновым. Фото: ТАСС

Валентина Терешкова приехала попрощаться с Леоновым. Фото: ТАСС

Американский астронавт Томас Стаффорд. Фото: ТАСС

Актер Евгений Миронов. Фото: ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: ТАСС

Фуражка Алексея Леонова. Фото: ТАСС

Гроб с телом Леонова везут к месту захоронения. Фото: ТАСС

Также мы публиковали трогательный пост, который в память о Леонове написал гитарист Queen

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