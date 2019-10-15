Коллегия судей Святошинского районного суда Киева приговорила (заочно) к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества судью Севастопольского апелляционного суда АР Крым по статье "государственная измена". Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Установлено, что гражданка Украины, будучи судьей Севастопольского апелляционного суда АРК, умышленно в марте-декабре 2014 года обеспечила становление и укрепление оккупационной власти РФ на территории АР Крым путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории Крыма. Также она содействовала выполнению на оккупированной территории функций представителя оккупационной власти государства-агрессора.

19 декабря 2014 года указом президента РФ она была назначена судьей "Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Республики Крым". Эта судья "оказывала помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины".

Кроме того, в составе незаконно созданного на территории АРК "Севастопольского апелляционного хозяйственного суда" она принимала так называемые судебные решения о признании имущества Министерства обороны Украины, находившегося на территории полуострова, собственностью органов военного управления РФ.

"По принципиальной позиции прокуроров при поддержании публичного обвинения в суде, коллегия судей Святошинского районного суда Киева в порядке специального судебного производства 8 октября 2019 года признала судью Севастопольского апелляционного суда АР Крым виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества", - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.

Напомним, что в Кремле категорически отказались обсуждать Крым в нормандском формате.

Также мы писали о том, что задержанный по подозрению в подготовке взрыва крымчанин не скрывает проукраинской позиции, но заявил, что взрывчатку ему подкинули.