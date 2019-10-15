Во вторник во время встречи в Минске Трехсторонняя контактная группа по Донбассу не смогла договориться о согласовании графика разведения сил на пилотных участках, передает Интерфакс со ссылкой на источник на переговорах.

"Сторонам не удалось прийти к консенсусу в вопросе об утверждении нового графика разведения сил в Петровском и Золотом", - сказал источник. Помимо этого, стороны не смогли прийти к соглашению по вопросу обмена пленных.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, после демарша националистов отложили минимум на неделю. Мы писали, что 9 октября националисты со стрельбой прорвались в Золотое и сорвали развод войск.

Между тем, на пресс-конференции 10 октября Владимир Зеленский заявил, что если не будет разведения войск, не будет Нормандского формата. В свою очередь Москва обвинила Украину в срыве разведения сил на Донбассе под надуманным предлогом.