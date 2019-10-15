Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко призвал заслушать доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в парламенте по поводу разведения войск на Донбассе.

Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета Верховной Рады во вторник, 15 октября.

Политика цитирует пресс-служба политсилы.

"Процесс разведения войск, который является необходимой частью мирного процесса, должен быть профессионально освещен в парламенте. Поэтому, для прекращения любых спекуляций по этому важному вопросу в первую очередь с точки зрения безопасности, нужно пригласить, скажем, на завтра начальника Генерального штаба в Верховную Раду. Потому что мы слышим о 30 городах, которые будут оставлены, о "серой зоне", о "зраде". Нужно услышать позицию профессионального военного, который этим занимается, чтобы было понятно, каким образом это будет проходить, как будут защищены военные и мирные жители. А народные депутаты имели соответствующую информацию и могли отстаивать эту позицию во время общения с гражданами", – сказал Бойко.

Он также обвинил политиков, которые выступают против формулы Штайнмайера и разведения войск в раскачивании ситуации в стране.

"Они используют улицу, чтобы ухудшить условия движения страны к мирной жизни. Мы надеемся, что, несмотря на все эти действия, мирный процесс будет набирать обороты", – заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Видео: youtube.com/Пресс-центр Бойко

Мы разбирались, что сейчас происходит в городе Золотое, где на прошлой неделе радикалы сорвали развод войск.

Также сегодня стало известно, что в Минске провалились переговоры по разведению войск.

Олеся Медведева рассказала в Ясно.Понятно блоге, кто срывает мир на Донбассе: