Киевская местная прокуратура №6 и следователи Печерского управления столичной полиции установили злоумышленников, которые в мае 2019 подожгли кафе в центре Киева, бросив коктейль Молотова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Как выяснилось во время следствия, двое 19-летних парней в ночь на 14 мая 2019 года приехали в центр Киева, подошли к кафе на Крещатике разбили стекло входной двери и бросили в зал подожженную бутылку с коктейлем Молотова. Из-за этого в заведении начался пожар.

Фото: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Злоумышленники скрылись с места преступления. А владельцу кафе был причинен крупный материальный ущерб.

Подозреваемых вызвали для вручения подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц). Однако молодые люди не явились. Поэтому сообщение о подозрении было выслано им по почте.

Кроме того, на 15, 16 и 17 октября их вызывают повестками к следователю для допроса в качестве подозреваемых. В случае неявки в суд будет направлено ходатайство об их задержании.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются мотивы совершения уголовного преступления. При установлении вины парням грозит лишение свободы от 3 до 10 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что летом в Киеве возле метро "Героев Днепра" неизвестные в масках подожгли маршрутное такси коктейлями Молотова.

Мы также писали о том, как в парижский ресторан швырнули коктейль Молотова, в результате чего 12 человек были ранены.