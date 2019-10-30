30 октября на народном календаре - Осий Колесник, день рождения празднуют Иванка Трамп и Диего Марадонна, именины - у Антонов, Александров, Антонов и Сергеев.

Церковные и народные праздники

На народном календаре сегодня Осия Колесник в честь израильского пророка. В этот день крестьяне уделяли много времени колесам. Телеги убирали до весны и снимали колеса с осей. А перед тем, как отправить их в спячку - проводили необходимый ремонт. Вместо телег готовились к санному пути, но обычно в это время еще не лежал снег и не стояли продолжительные морозы, поэтому еще одно названия дня - Осий Грязник.

События и даты

В 1938 году американская радиостанция CBS транслировала пьесу Герберта Уэллса "Война миров", поставленную, как прямой репортаж. Это вызвало панику в США, поскольку многие американцы поверили в реальность событий.

В 1941 году начался первый штурм Севастополя гитлеровскими войсками.

В 1960 году родился выдающийся аргентинский футболист и тренер Диего Марадонна. По голосованию на сайте ФИФА он был признан лучшим футболистом 20 века.

В 1967 году впервые в космосе повели автоматическую стыковку кораблей.

Сегодня день рождения у дочери Трампа - фотомодели и бизнес-вумен - Иванки Трамп. Ей исполнилось 38 лет.

Именины

Именины отмечают Александр, Андрей, Антон, Анатолий, Сергей.