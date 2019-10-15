В Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, согласно которому аптеки, продающие рецептурные лекарства без соответствующего документа, будут лишать лицензии. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил советник министра здравоохранения Александр Чумак.

"Там (если аптека продает рецептурные лекарства без рецепта - Ред.) не штрафы и запреты, там надо лишать лицензии. Обязательно. В законопроекте эти вещи прописаны, - сказал Александр Чумак.

По его словам, последние три года он принимал участие в разработке законопроектов и о лекарственных средствах, и о фармацевтическом самоуправлении.

"Это и 2162 (законопроект о лекарственных средствах, среди авторов которого Олег Мусий, Ольга Богомолец, Татьяна Бахтеева, Игорь Шурма и другие - Ред.), который назрел. 15 лет фармацевтическая отрасль не имеет законов о лекарственных средствах", - сказал Чумак.

Напомним, в Украине нет законных онлайн-аптек, а экс-министр здравоохранения предостерегала украинцев от покупок лекарств дистанционно.

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