Глава правления Приватбанка Петр Крумханзл считает, что со времени смены власти в Украине давление на банк начало усиливаться. Об этом он рассказал в интервью НВ Бизнес.

По словам Крумханзла, с мая текущего года топ-менеджеры Приватбанка начали получать повестки на допросы, часто - по формальным и "весьма креативным" основаниям, а сам глава банка ходил на допросы примерно десять раз. "Я не хочу спекулировать. Но если посмотреть на факты, то в тот период, когда менялась власть в стране, увеличилось давление на банк", - сказал он.

В июле, в тот день, когда происходило слушание в Апелляционном суде в Лондоне, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) получило решение суда о принудительной выемке документов, связанных с судебными процессами банка против бывших собственников как в Украине, так и за рубежом, добавил Крумханзл.

"Для нас было очевидно, что это очень искусственный повод, ведь было реанимировано уголовное дело двухлетней давности, а в решении суда утверждалось, что банк собирается уничтожить все документы. Мы передали документы следователям и обратились с письмом к руководству НАБУ, попросив обеспечить конфиденциальность документов, т.к. их утечка может навредить защите интересов банка в судах. Через месяц мы получили ответ, очень короткий и без гарантий конфиденциальности", - говорит он.

Затем в сентябре в три офиса банка "посетили" вооруженные автоматами подразделения полиции, чтобы изъять по решению суда контракты с рекрутинговыми компаниями и другими консультантами.

"Но это, по нашему мнению, был лишь предлог. Полиция потребовала весь массив документов за несколько лет после национализации по нашей деятельности в судах, доступы к серверам и системам банка, ко всей корпоративной почте", - поясняет глава Привата.

"И, конечно, последнее из происходящего, это трехнедельная демонстрация перед нашей штаб-квартирой, как в Днепре, так и в Киеве. Несколько сотен "сотрудников" Никопольского завода ферросплавов, как я понимаю, утверждают, что банк должен им деньги. У банка нет юридических отношений, нет никаких обязательств перед этой компанией. У нас есть информация, что пикет продлится до середины декабря. Надеюсь, что организаторы обеспечат пикетчиков горячей едой и возможностью согреться", - заключил Крумханзл.

Напомним, что сумма исковых требований "Приватбанка" к Коломойскому и Боголюбову ежедневно растет на 500 тысяч долларов.

Также сегодня стало известно, что Украина выиграла апелляцию в Лондоне по Приватбанку.