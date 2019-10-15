Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с депутатами, которые были незаконно избраны на оккупированной территории Украины, является негативным явлением, однако оно не будет иметь далеко идущих последствий. Соответствующее заявление сделал в Киеве на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

"Я убежден: то, что произошло является негативным явлением само по себе, но не будет иметь далеко идущих последствий, особенно в части НАТО, потому что Турция и Украина являются естественными партнерами в Черном море, и безопасность здесь надо рассматривать прежде всего в этом контексте", - сказал Кулеба.

Как он отметил, ни один другой игрок в Черном море не заинтересован в росте влияния России, которое укрепилось после попытки незаконной аннексии Крыма.

"Я убежден, что на Североатлантическом треке у нас с Турцией будет продолжаться эффективное сотрудничество, они не блокируют сейчас и не будут блокировать", - добавил вице-премьер.

Как писала "Страна", ранее Эрдоган впервые принял "депутатов" из Крыма. В рамках визита "депутатов" в Стамбул состоялось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, рассказала Наталья Поклонская.

Позже в МИД Украины потребовали принять меры из-за визита в Турцию российских депутатов Госдумы Натальи Роклонской и Руслана Бальбека, которые баллотировались от аннексированного Крыма.