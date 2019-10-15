Президент федерации футбола Болгарии Борислав Михайлов ушел в отставку по требованию премьер-министра страны Бойко Борисова, сообщает Guardian. Михайлов ушёл в отставку после того, как этого потребовал премьер-министр страны Бойко Борисов.

Накануне, 14 октября, во время игры группового этапа обора на Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии, некоторые болгарские фанаты проявляли признаки расизма в отношении чернокожих игроков сборной Англии и при этом сами издавали звуки обезьян.

Судья был вынужден дважды останавливать ход игры, которая в итоге завершилась со счётом 6:0 в пользу сборной Англии.

После скандальной встречи премьер-министр Болгарии потребовал, чтобы Министерство спорта Болгарии прекратило любые контакты с Футбольным союзом (федерацией футбола Болгарии), пока организацию возглавляет Борислав Михайлов. Футболисты сборной Англии после финального свистка признали, что обсуждали возможность отказа от продолжения встречи на фоне оскорблений, но в итоге доиграли до конца и победили.

Как сообщала "Страна", весной 2019 в УЕФА наказали "Шахтер" за расистское поведение отдельных фанатов на харьковской игре c "Айнтрахтом" (2:2) 14 февраля. Команду наказали из-за расистских выкриков, а также запрещенной на трибунах пиротехники.

Напомним, что футбольная сборная Украины прошла в финальную часть чемпионата Европы 2020.