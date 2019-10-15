Во вторник, 15 октября курс украинской валюты на межбанке снизился до 24,785 грн/$1 с 24,660 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к концу торгового дня составили 24,77-24,80 грн/$1, в то время как Нацбанк на 16 октября установил официальный курс 24,785759 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 15 октября снизился до 24,7738 грн/$1 с 24,4936 грн/$1 11 октября.

Кроме того, в Национальном банке Украины ослабили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 16 октября до 24,785759 грн/$1 по сравнению с 24,538038 грн /$1 на 15 октября 2019г.

Ранее сообщалось, что спекулянты подняли курс доллара перед длинными выходными на фоне слабого предложения валюты.

Также мы писали, что банкиры настойчиво снижают доллар перед длинными выходными, двигая его курс к 24 гривням.