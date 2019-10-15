Во вторник, 15 октября, в Кабинете министров прошло заседание по поводу борьбы с незаконными застройками. Об этом в Facebook написал советник киевского городского головы Максим Бахматов.

Это случилось после того, как в Киеве на крыше жилого дома, в котором расположен ресторан McDonalds и который смотрит на Майдан Независимости, появилась кирпичная надстройка.

"Апдейт по кейсу "Чудище на крыше". Только что закончилась большое совещание в Кабинете министров Украины при участии премьер-министра Украины господина Гончарука, мэра города господина Кличко, представителей ГАСИ Киева, ГАСИ Украины, председателя нацполиции Киева, замов председателя КГГА, народного депутата от партии "Слуга народа" госпожи Елены Шуляк и советника киевского городского головы господина Бахматова", - написал он.

По словам Бахматова, участники совещания дали свои замечания по действующему законодательству, проговорили стратегию эффективной борьбы с любыми незаконными стройками по всей Украине и договорились про регулярное сотрудничество.

"Сиволично, что динамика по незаконным стройкам стартовала после попытки незаконной застройки именно здесь. на Майдане. Подобные кейсы жду в личку", - добавил Бахматов.

Он также написал в комментариях к посту, что незаконную надстройку на крыше жилого дома, в котором расположен ресторан McDonalds и который смотрит на Майдан Независимости, снесут.

Скриншот, фото: Facebook/ Максим Бахматов

Напомним, недавно Виталий Кличко ради квнщика попросил уйти двух своих заместителей по застройке Киева.

Также мы писали, что в Киеве власти демонтировали два незаконно надстроенных этажа над Домом профсоюзов.