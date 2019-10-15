7 привычек Нади Дорофеевой. Певица показала, как сохраняет позитив и хорошую форму
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева выпустила видео о своих семи привычках, которые помогают ей жить на позитивной волне и быть в хорошей физической форме.
Утро Надя начинает со стакана воды с лимоном. Затем слушает музыку. Когда певица едет на фитнес-тренировку, она звонит своим родным и близким.
Надя Дорофеева ходит на шоппинг, принимает спа-процедуры и выступает в роли ведущей. Также певица утверждает, что сама ведет свою страничку в Инстаграм.
День солистки группы "Время и стекло" - с утра и до вечера - показан в ролике под названием "Топ 7 привычек".
Надя Дорофеева. Видео: DoDo VLOG
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