Мужчине, который в Винницкой области выбросил ампутированную ногу матери в пруд, грозит штраф в 100 гривен за загрязнение водоема. Об этом пишет vn.20minut.ua.

Напомним, что страшную находку выловили двое школьников в пруду. Вместо рыбы на удочку "попался" пакет с человеческой ногой. На место вызвали полицию. Как выяснили правоохранители, ногу ампутировали медики в одной из больниц города Ладыжина. "После чего конечность врачи передали родным для того, чтобы они сделали захоронение ампутированной части тела", - рассказывает заместитель руководителя Ладыженской полиции Сергей Бойко.

По словам невестки женщины, которой ампутировали ногу, медсестра отдала сыну конечность. "Она сказала, забирайте, чтобы здесь не воняло. Мужчина выпил и со злости выбросил ногу в реку", - рассказывает родственница женщины. Теперь сыну грозит штраф 100 гривен за загрязнение водоема.

Видео: youtube.com

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