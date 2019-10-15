Компания "Северо-украинский строительный альянс", связанная с нардепом парламента 8-го созыва Максимом Микитасем, тайно получила заказ на строительство новых хранилищ на военных арсеналах в Хмельницкой и Кировоградской областях. Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

В 2018 году, после серии взрывов на военных арсеналах, Генеральный штаб в закрытом режиме провел отбор компаний для реконструкции поврежденных и строительства 15 новых хранилищ ракет и боеприпасов. В отборе участвовали четыре компании. Две из них сразу были отсеяны. А две оставшиеся были связаны с Микитасем: "Укрстроймонтаж" и "Северо-украинский строительный альянс".

Совладелицей "Укрстроймонтажа" была жена экс-депутата. Второй фирмой владеет Андрей Якусевич - бывший помощник Микитася в Верховной Раде.

Видео: YouTube/ BIHUS info

Последняя стала победителем отбора, поскольку единственная имела доступ к работам, связанным с государственной тайной, как пояснили журналистам Bihus.Info в Генштабе.

В соответствии с условиями контракта "Северо-украинскому строительному альянсу" выделили 374 млн грн на строительство хранилищ в Хмельницкой области и 320 млн грн - в Кировоградской области. В Хмельницкой области работы должны были завершиться еще в 2018 году, а в Кировоградской их следует окончить к 2021 году.

Как сообщала "Страна", АМКУ штрафовал "Северо-украинский строительный альянс" за сговор во время проведения тендеров на строительство больницы Амосова и гимназии Бойченко на общую сумму порядка 3 млрд гривен.

Мы также писали, что в 2018 году эта компания получила на реконструкцию Шулявского моста 598,49 млн грн. Мост обещали открыть к концу 2019 года, однако конца и края работ пока не видно.