Во вторник, 15 октября, подразделения сирийской армии переняли от курдов контроль над стратегически важным городом Манбидж на северо-востоке страны. Об этом передает RT. Ранее его покинули силы коалиции во главе с США.

Американские войска сдали свои военные базы вокруг города сирийским правительственным войскам, на фоне продвижения к городу с севера турецких вооруженных формирований.

Ранее военные из 75-го полка американских рейнджеров осуществляли патрулирование к северу от города. После начала операции турецкой армии против курдов, они отбыли.

Сообщается, что в американские военные базы у населенных пунктов Умм Мийяль и Дадат зашли сирийские солдаты. Они начали готовится к возможному сдерживанию турецких формирований, подходящих к городу с севера. Осуществлять контроль за территорией рядом с Манбиджем им помогает российская военная полиция, которая контактирует с турецкими войсками.

Как сообщала "Страна", США отказались поддержать курдов после начала операции турецкой армии против них и вывели с северо-востока Сирии свои войска. Ранее Пентагон использовал курдские силы для военных операций в регионе. В про-курдских вооруженных "Сирийских демократических силах" (SDF), ранее пользовавшихся поддержкой Вашингтона, назвали это "ударом ножом в спину".

После начала боестолкновений с турецкими силами и потерь курды возобновили переговоры с представителями президента Сирии Башара Асада.

В результате он отдал приказ сирийским войскам выдвинуться навстречу армии Турции для их защиты. К 15 октября курды возвратили под контроль Дамаска ряд стратегически важных пунктов в северо-восточной Сирии, включая собственную твердыню Манбидж.

Журналисты узнали, какое соглашение с правительственном Сирии заключили курды.