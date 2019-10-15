В середине этого месяца на велосипедно-пешеходном мосту в Киеве было разбито еще одно стекло. Теперь пострадала секция стекла, закрывающая освещение на перилах путепровода. Об этом сообщает Информатор.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщается, сейчас движение пешеходов по мосту никак не ограничено. При этом точно не ясно, когда именно треснуло стекло, но в данный момент на панорамном стекле и вокруг перил модно увидеть осколки стекла. Издание отмечает, что территорию вокруг происшествия никак не оцепили, поскольку элемент моста никак не влияет не безопасность передвижения.

Видео: Facebook/Информатор Киев

Напомним, в начале осени на стеклянные секции моста снова начали пускать пешеходов. Перед этим панорамный пол был закрыт для посещения в течение более чем трех месяцев.

26 мая в КГГА открыли мост из пластика стоимостью почти полмиллиарда гривен. В день открытия на новом мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

Как сообщала "Страна", ранее внутри нового пешеходного моста в Киеве обнаружили мух.