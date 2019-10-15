В Одесский порт прибыл американский ракетный эскадренный миноносец "Портер". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Портер - частый гость в нашем регионе. В частности, это уже седьмой визит американского военного корабля в Черное море с начала 2019 и второй - в Одессу, первый состоялся в августе. В прошлом году эсминец участвовал в ежегодных учениях "Си Бриз - 2018", - сказано в сообщении.

Фото: mil.gov.ua

В министерстве рассказали, что заход американского миноносца в Черное море – это плановое мероприятие, чтобы показать приверженность Вашингтона свободному судоходству.

Также сообщается, что во время визита американского эсминца в Одессу в рамках украинско-американского двустороннего сотрудничества состоится ряд запланированных мероприятий, в частности он примет участие в тренировках типа Passex и традиционно между экипажами кораблей двух стран состоятся спортивные соревнования.

Фото: mil.gov.ua

В этом году в Одессе состоялись ежегодные многонациональные учения Sea Breeze 2019, которые проводят с 1997 года. Как и в прошлом году, учения состоялись в северо-западной части Черного моря, в портах, аэропортах и ​​на полигонах Одесской и Николаевской областей.

Porter (порт приписки - Норфолк, США), оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Carney и Ross, размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Видео: youtube.com

Напомним, что в Черное море заходил американский эсминец с "Томагавками" на борту.

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