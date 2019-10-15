Крюковский районный суд Кременчуга приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за госизмену, потому что он на протяжении пяти лет собирал и передавал информацию в ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По данным прокуратуры, житель Кременчуга в июле 2014 года отдыхал в аннексированном Крыму. Там он и наладил контакты с работниками Федеральной службы безопасности РФ. Мужчина начал с ними конфиденциальное общение. В течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ РФ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. Например, он "сливал" информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, что является служебной информацией ВСУ.

"Свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины признал полностью. 57-летнего шпиона приговорили к 12 годам лишения свободы по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)", - сказано в сообщении.

Напомним, в Ростовской области пенсионеру Моргунову дали 12 лет строгого режима за шпионаж в пользу Украины.

Также мы писали, что осужденному в России за шпионаж украинцу Давыденко смягчили приговор и включили его в списки на новый обмен пленными.