29 октября в Украине профессиональный праздник у военных финансистов, в мире отмечают День борьбы с инсультом и День псориаза, на народном календаре - Лонгин Сотник, которому молились об исцелении зрения.

Праздники в Украине

Свой профессиональный праздник отмечают военные финансисты. На сегодня финансирование Вооруженных сил Украины осуществляется полностью за счет государства.

Народные и церковные праздники

На народном календаре Лонгин Сотник. В этот день чтят память святого, который охранял место распятия Христа. Он уверовал в Сына Божьего и вернулся на родину в Калпадокию, чтобы проповедовать. Однако был распят по приказу Понтия Пилата. Святому молились те, у кого были проблемы со зрением, поскольку считалось, что он прозрел, когда на него попала кровь Христа.

В этот день крестьяне доставали зимнюю одежду, проветривали ее на свежем воздухе. Часто в этот день наступали первые морозы, которые сопровождала солнечная погода. Это сочетание считалось полезным для здоровья.

Международные праздники

Сегодня в мире отмечают День борьбы с инсультом, который в 2004 году ВОЗ объявила глобальной эпидемией. Ежегодно от инсульта умирают порядка 6,7 млн человек по всему миру.

Также сегодня отмечают Всемирный день псориаза, который в первую очередь посвящен страдающим этим недугом и врачам, которые с ним борются. Псориазом, заболеванием поражающим кожу, страдают около 3% населения планеты.

События и даты

В 1863 году был основан Международный Красный крест.

В 1923 году была провозглашена Турецкая республика, первым президентом которой стал Мустафа Кемаль, позже известный, как Ататюрк - отец турков.

С 1971 года стала развиваться физиотерапия, после того, как слабый электрический ток помог восстановиться сломанной кости.

2011 год - во Львове открыли стадион "Арена Львов".

День рождения сегодня отмечает американская актриса Вайнона Райдер. Ей исполнилось 48 лет. Она снялась в таких лентах, как "Эдвард Руки Ножницы", "Осень в Нью-Йорке", "Черный лебедь", "Очень странные дела".

Именины

Именины сегодня у обладателей редких имен - Терентий, Дементий, Мал, Леонтий.