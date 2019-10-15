Сразу два температурных рекорда были побиты в Киеве 13 октября. Об этом сообщает сайт Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

За день до "рекордной" даты, в субботу, в столице началось "бабье лето", сказано на сайте. По данным наблюдений метеостанции Центральной обсерватории, после полудня в воскресенье столбик термометра поднялся до отметки + 23,8 градусов Цельсия. Это на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила + 16,6 градусов. Это на 0,4 градуса выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

В обсерватории прогнозируют, что установленные рекорды наверняка не последние за нынешнюю осень.

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