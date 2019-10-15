Воровской визит домушники нанесли в один из домов на улице Евгена Коновальца в Печерском районе столицы на Покрову, когда большинство хозяев были в отъезде.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, в первой квартире взломали сердцевину замков и вынесли 5 тысяч долларов США, 40 тысяч гривен, золотые изделия: пять колец, две пары сережек, цепочку и кулон. В обворованной квартире на полу валялся выбитый цилиндр замка, который позже и изъяли полицейские на криминалистическую экспертизу. Однако после осмотра места происшествия в одной квартире, следователям пришлось переместиться к соседям на той же площадке. У них дверь вскрыли, вероятно, те же воры, но путем открывания отмычками и вынесли ноутбук, системный блок к компьютеру, около 2 тысяч долларов США наличными.

По факту квартирного дубля домушников завели два уголовных производства по ч.3 ст.185 УК Украины - кража со взломом, однако домушники ушли не пойманными.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Маккейна дуэт грузина и молдаванина попался на краже выпивки из квартиры.

Также мы писали, что под Тернополем двое собутыльников обвинили третьего в краже цепочки и устроили ему пытки утюгом.