Международный валютный фонд (МВФ) в 2020 году ожидает более низкого роста ВВП и уровня инфляции в Украине, чем заложено в госбюджете. Об этом свидетельствует обнародованный на сайте фонда макроэкономический прогноз.

Так, МВФ прогнозирует рост ВВП на 3% по итогам 2019 года и 3%-го роста в 2020 году. При этом госбюджет Украина на 2020 год рассчитан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3,3%.

Согласно макропрогнозу, обнародованному во вторник, МВФ ожидает также, что уровень инфляции по итогам текущего года в Украине составит 8,7%, а в 2020-м снизится до 5,9%. В госбюджете инфляция заложена на уровне 7,4% в 2019 году и 6% в 2020 году.

Рост потребительских цен на конец этого года составит 7%, а в конце 2020-го - 5,6%, свидетельствуют материалы макропрогноза. Согласно ожиданиям Фонда, в 2024 году реальный ВВП может ускорить свой рост до 3,3%, тогда как инфляция к 2024 году снизится до 5%.

Как указано в материалах, дефицит текущего счета в этом году ожидается на уровне 2,8%, а в следующем увеличится до 3,5%. При этом уровень безработицы в этом и следующем году ожидается на уровне 8,7% и 8,2% соответственно.

Расчеты МВФ идут вразрез планам премьер-министра Алексея Гончарука, который поставил цель достичь показателя роста ВВП в размере 40%.

Напомним, что после летнего снижения цен в сентябре в Украине возобновилась инфляция.

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