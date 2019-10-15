Рейтинг Владимира Зеленского в октябре упал сразу на 7%. Об этом говорят результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Если раньше поддержка Зе держалась на уровне 73%, то в первые недели октября опустилась до 66%.

Еще один опрос - Центра Разумкова, накануне зафиксировал снижение в октябре числа украинцев, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Этот показатель в сентябре в сравнении с августом уменьшился с 57% до 45%. При этом, 29% украинцев думают, что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре таких было 17%).

Это совпало с тем, что новый президент осенью как раз вошел в полную силу своих полномочий. Лояльная ему Рада назначила "зеленый" Кабмин и генерального прокурора. Вся полнота власти оказалась в руках у Зеленского.

А значит – и ответственность за происходящее в стране, которую Зе до сих пор перекладывал на не желавших сдавать позиции "папередников".

Первые полтора месяца полноценного президентства сразу дали значительный отток популярности. "Страна" разбиралась, что сделал и чего не сделал Зеленский, чтобы получить такой результат.

1. Невнятная позиция по миру

Основной причиной видится двусмысленная позиция Зеленского по Донбассу. Опрос КМИС проводился с 9 по 11 октября – после первого майдана против формулы Штайнмайера. То есть на результаты это событие наверняка повлияло.

Можно предположить, что просадка случилась из-за тех, кто против предоставления Донбассу особого статуса. Однако на следующий день после него Украина сорвала разведение войск в Петровском и Золотом. И это не могло вызвать симпатии у тех, кто за остановку войны и выполнение Минских соглашений.

То есть одними своими действиями – подписанием формулы Штайнмайера – Зеленский отвращает от себя противников особого статуса. А когда он идет у них на поводу и останавливает разведение войск – то теряет поддержку сторонников мирного урегулирования.

И это лишь частный пример того, насколько двойственна и невнятна позиция президента по вопросам войны и мира. С одной стороны он заявляет, что остановит войну. С другой – критикует Минские соглашения и саботирует даже те небольшие шаги, под которыми сам подписался накануне (в первую очередь - разведение войск).

2. Посадок нет. Но закрывают рот каналам

Второй пункт, которого ждут и не могут дождаться от Зеленского – это обещанные им посадки топовых коррупционеров. Которых, как нетрудно догадаться, нет.

Это прежде всего касается Петра Порошенко и его окружения, против которых заведено более десятка дел (преимущественно по заявлениям известного юриста Андрея Портнова). Однако ни в одном еще нет подозреваемых.

Хотя новый генпрокурор, назначенный в конце августа мог уже давно попросить снять с Порошенко неприкосновенность.

Однако сейчас, по словам Портнова, идет обратный процесс - генпрокурор наоборот блокирует любые следственные действия по экс-президенту.

Из топовых фигурантов прошлой власти за решеткой только бывший замминистра оккупированных территорий Юрий Грымчак, которого "закрывали" еще при генпрокуроре Луценко. И экс-нардеп Сергей Пашинский. Да и последний скорее исключение, которое случилось благодаря усилиями команды Андрея Портнова, которая добилась возобновления дела по стрельбе Пашинского по человеку.

При этом генпрокурор Руслан Рябошапка объявляет явно политизированные "пидозры" юристу Елене Лукаш и ее коллегам. А также выводит из-под уголовной ответственности радикала Стерненко, зарезавшего мужчину в Одессе. В общем, поступает, как и предыдущее руководство ГПУ.

Одновременно у Зеленского ведут линию на расправу с политическими оппонентами из лагеря условной "партии мира".

Так, например, атакуют самый популярный информационный телеканал – "112-Украина", а также NewsOne. Нацсовет с молчаливого согласия Банковой отобрал у 112 цифровые лицензии, вопрос о лишении лицензии NewsOne сейчас решается в суде, а в "Слуге народа" инициируют создание в Раде временной следственной комиссии по вопросу этих каналов. С явным намерением обосновать необходимость их закрытия.

Сам президент не скрывает своего неудовольствия тем, что каналом владеет депутат "Оппозиционной платформы" Тарас Козак, близкий к Виктору Медведчуку. То есть имеет место явный накат власти на СМИ политических оппонентов "Слуги народа".

Иначе говоря, вместо посадок тех, кто грабил Украину последние пять лет – и против кого народ поддержал самого Зеленского – у президента ведут атаку на СМИ, принадлежащих оппозиционным политикам.

3. Предложения по продаже земли

Одно из самых скандальных предложений "Слуги народа" - это идея продавать сельскохозяйственную землю. Мораторий на это действует в Украине много лет.

Большинство украинцев, по социологии, против продажи. Есть обоснованный страх, что землю – последний актив Украины – скупят иностранцы или крупные собственники. И начнут использовать ее в нарушение норм землепользования – после чего черноземы придется десятки лет рекультивировать.

Власть пытается сгладить этот момент и обещает поэтапное внедрение торговли землей. Сулит кредиты и льготы украинским гражданам и компаниям. Однако мало кто верит в эти посулы.

По опросам населения, 57% населения против продажи земли. И пропаганда снятия моратория со стороны власти рождает обратный эффект – Зеленский берет на себя негатив этой истории.

4. Грантоеды и порохоботы во власти

Кадровые назначения Зеленского вряд ли вызывают восторг у населения. На первые должности в стране попали люди, которые никак и нигде себя не зарекомендовали.

А кое-кто из них был фанатом предыдущей власти.

Так, премьер-министр Алексей Гончарук еще до инаугурации Зеленского не уставал хвалить "достижения" Петра Порошенко. А недавно глава Кабмина отметился на тусовке националистов, где выступала группа неонацистского толка "Сокира Перуна".

Порохоботом был и глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Также вызывает удивление "грантоедский" десант в команде Зеленского. Из этих структур генпрокурор Руслан Рябошапка, да и Гончарук тоже.

Грантоеды и порохоботы в целом выступают за курс, проводимый Порошенко, расходясь лишь в частностях. За Зеленского же голосовали с целью полной смены этого курса. И когда новые чиновники начинают говорить то же, что и старые – это бьет прежде всего по президенту, который их привел к власти.

5. Отсутствие мер по снижению тарифов

Одной из главных претензий к старой власти, кроме продолжения войны – был многократный рост коммунальных тарифов. Хотя газ – базовый элемент цены на комуслуги – добывается в Украине, и себестоимость его добычи в том же объеме не росла.

То есть население по факту ограбили. Что и послужил причиной нулевого рейтинга Яценюка и его партии "Народный фронт".

У Зеленского такого громоотвода нет – и в глазах избирателя за тарифы отвечать будет он.

Министры, внесенные "Слугой народа", отчетливо говорят, что пересмотра тарифов не будет, они должны быть "рыночными", а количество субсидиантов надо сокращать.

Логично, что отсутствие внятной позиции президента по этому вопросу в его пользу не играет. Хотя до выборов он и обещал, к примеру, вообще отменить коммуналку для людей старше 70 лет.

6. Отсутствие мер по увеличению зарплат и пенсий

Команда нового президента прямо заявляет, что значительного роста соцстандартов не предвидится. Заложенные в бюджет увеличения пенсий и прожиточного минимума – чисто косметические.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что повышать соцстандарты – "перекрывать кислород следующим поколениям". А в проекте бюджета на 2020 год выросли расходы только на войну.

Кроме того, правительство и фракция "Слуга народа" готовят новый Трудовой кодекс, который должен упростить процесс увольнения и вообще сильно увеличивает права работодателей в ущерб интересам наемных работников.

7. Явная зависимость от Коломойского

Владимир Зеленский за пять месяцев президентства не сделал ни одного шага, чтобы отмежеваться от связей с олигархом Игорем Коломойским.

Связи эти достаточно очевидны – в окружении Зе много людей, так или иначе работавших с Коломойским (даже охраняет его бывший начальник службы безопасности олигарха Максим Донец).

При этом президент уклончиво высказывается по проблеме "ПриватБанка", национализацию которого хочет оспорить бизнесмен. Если у него все получится, это может нанести удар по финансовой системе Украины. Но Зеленский говорит, что "не влияет на суды".

Также Зе ушел от ответа на вопрос "Страны" о роли менеджеров Коломойского в государственных компаниях.

В то, что президент действительно настолько отстранен от этой проблемы, как он хочет это представить – слабо верится. Зеленский весьма детально выражает свои претензии к тем или иным людям, которые ему не нравятся (например, к Виктору Медведчуку и "Оппоплатформе"). А в случае с Коломойским - он сама нейтральность.

8. Вал невыполненных обещаний

Владимир Зеленский много обещал на этапе предвыборной кампании. Но мало сделал.

Множество обещаний касаются войны и Донбасса. Он заявлял, что там перестанут стрелять, но по факту не смог даже развод войск провести. Говорил, что нужно платить пенсии жителям неподконтрольных территорий, но по факту ничего не сделал в этом направлении.

Хотя можно было, к примеру, снять хотя бы ряд бюрократических ограничений пенсионерам: например, необходимость иметь регистрацию на подконтрольной территории.

Вместо этого вводятся еще гройсмановские нормы, которые лишь усложняют жизнь украинцам в "ЛДНР" - например, предписывают перевозить детей только по загранпаспорту. А госбанки требуют у них верификации личности, иначе грозят заблокировать счета.

9. Отсутствие подвижек по сворачиванию украинизации

Зеленский еще в мае, когда Порошенко подписал закон о тотальной украинизации, обещал его "внимательно изучить". Изучение длится до сих пор. А тем временем депутаты "Слуги народа" и министры правительства Гончарука говорят, что нужно закон этот не пересматривать, а исполнять.

В нем, напомним, прописана полная украинизация образования, здравоохранения и сферы услуг. С "мовной полицией" и штрафами за нарушения.

А недавно министр образования Анна Новосад заявила, что с 2020 года закроются все русские школы – точнее, они станут украинскими.

То есть Зе продолжает в этом вопросе полностью политику своего предшественника – с закономерным отображением в рейтингах. С учетом того, что за Зеленского голосовали главным образом русскоязычные регионы.

10. В целом невнятная позиция по большинству вопросов

У Владимира Зеленского нет ни по одному вопросу сформированного мнения и какой-то четкой стратегии.

По Донбассу президент ее до сих пор так и не озвучил – никто не знает, что он хочет сделать с этой проблемой. Нет ни одного опубликованного проекта реформы в любом ключевом для страны направлении.

Если не считать таковыми программу Кабмина с шапкозакидательскими "40% роста ВВП" и "50 миллиардами долларов инвестиций".

То есть, чем вообще будет заниматься президент и вся его вертикаль – непонятно.

Да и по более мелким вопросам у Зеленского почти нет сформированной позиции. Это было хорошо заметно по его пресс-конференции, где на каждый острый вопрос он или говорил, что не в курсе или давал по несколько разноплановых ответов. Из которых нельзя было составить единого мнения о предмете – как его видит президент.

Понятно, что это вызывает разочарование у населения. Многие еще, конечно, ждут, что определенность президент даст в недалеком будущем. Но все больше тех, кто уже в это не верит.