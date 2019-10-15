Зарегистрироваться для прохождения Внешнего независимого оценивания в 2020 году можно будет с 3 января, проходить оно будет в конце марта. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Регистрация на пробное ВНО-2020 стартует 3 января и завершится 24 января. Сдать пробное тестирование по украинскому языку и литературе абитуриенты смогут 21 марта, а пробное ВНО по математике, истории Украины, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам состоится 28 марта 2020 года.

Каждый желающий сможет пройти лишь одно пробное ВНО за один день. Результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы в специальный сервис, будут обнародованы на информационных страницах: по украинскому языку и литературе - 27 марта, по другим предметам - 3 апреля.

Инфографика: testportal.gov.ua

Напомним, ранее в МОН решили ввести ВНО по английскому для поступления на магистратуру.

Также мы писали, что в 2019 году 15% абитуриентов не сдали ВНО по физике, 16% - по украинскому, почти 19% - по математике.