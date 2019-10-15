Певица Светлана Лобода прилетела в Киев. Компанию ей составил украинский дизайнер грузинского происхождения Анзор Тетрадзе.

По всей видимости, они добирались на частном самолете.

На снимке, который опубликован в сторис Лободы в Инстаграм, она сидит на кресле, а Анзор - на полу. Лобода гладит руками лысину дизайнера, а он смеется.

Фото: Лобода Инстаграм

На фото, которое опубликовано уже на страничке певицы, они с дизайнером стоят на фоне самолета. "Вернулись. Такая погода в Киеве..." - подписала снимок певица.

Лобода отметила, что в украинской столице она будет готовиться к большому концерту в Москве, который состоится уже в эту субботу, 19 октября, на ВТБ-Арене.

Фото: Лобода Инстаграм

Светлане Лобода и Анзору Тетрадзе давно приписывают роман. Однако красноречивых подтверждений тому пока нет.

При этом поклонники певицы предположили, что Светлана и Анзор вернулись вместе с отпуска в теплых краях, откуда на минувшей неделе Лобода выкладывала в Инстаграм снимки.

Напомним, Светлана Лобода давно не выступает в Украине. Ее концерты срывались националистами, певица получала угрозы. В интервью Ксении Собчак Лобода высказала слова надежды о том, что вскоре она сможет вернуться на родину благодаря Владимиру Зеленскому и будет вновь радовать украинских фанатов своими песнями.