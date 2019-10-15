Государственная фискальная служба (ГФС) Украины издала приказ об отмене спецоперации "Бастион" на таможне, стартовавшей в июне по инициативе бывшего и.о. руководителя ведомства Александра Власова. Об этом сообщил на Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Операция "Бастион" - все. Будем учиться бороться с контрабандой иначе", – коротко написал Нефедов.

Скриншот: Facebook/ max.nefyodov

Также главный таможенник упомянул, что его ведомство изменило систему рисков АСАУР на таможне относительно импорта одежды.

Как рассказывала ранее "Страна" операцию "Бастион" анонсировали в мае. Она должна была проходить по всей таможенной территории Украины с 3 июня по 31 декабря. С ее помощью хотели перекрыть каналы контрабанды и собирать в госбюджет дополнительно до 2 миллиардов гривен в месяц.

Мы также приводили заявление Нефедова о том, что государство получило достаточное финансирование от партнеров на разработку системы электронной таможни в течение года.