В Казначействе США, на фоне военной операции Анкары в Сирии, выпустили указ о внесении в санкционные списки двух министерств Турции и трех министров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Американские санкции были введены в отношении:

Министерства национальной обороны Турции, Министерства энергетики Турции

Министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, Министра национальной обороны Турции Хулуси Аккара и Министра энергетики Турции Фатиха Дёнмеза

Санкции введены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Также отмечается, что одновременно в этими санкциями против Турции, в американском ведомстве OFAC выпустили и три лицензии, позволяющие уменьшить их влияние на Турцию.

Они разрешают госструктурам США (подрядчики, грантовые организации, сотрудники) продолжать и дальше работать с турецкими министерствами, против которых введены санкции, дают санкциям отсрочку в 30 дней "для транзакций и другой деятельности, которая жизненно необходима Министерству энергетики Турции" и разрешают деятельность ООН по отношению к министерствам Турции, попавшим под санкции.

Как сообщала "Страна", санкции США начинают действовать против действующих и бывших турецких чиновников, а также всех, кого Вашингтон считает ответственным за "дестабилизирующие действия Анкары на северо-востоке Сирии".

При этом США отказались силой поддержать курдов против Турции и вывели с северо-востока Сирии свои войска. Ранее Пентагон использовал курдские силы для военных операций в регионе. Произошедшее у курдов назвали "ударом ножа в спину".