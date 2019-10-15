Сумма иска "Приватбанка" к экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову ежедневно увеличивается на 500 тысяч долларов.

Об этом говорится в пресс-релизе по итогам победы Приватбанка в апелляционном суде Англии и Уэльса на решение о несоответствии исковых требований банка к прежним владельцам юрисдикции этого суда, который разместил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Основная сумма иска банка в момент инициирования составила 1,9 млрд долларов, в дальнейшем составляла 2,6 млрд долларов и сейчас составляет около 3 млрд долларов, с учетом процентов, которые продолжают начисляться в размере 500 тысяч долларов ежедневно", - сказано в сообщении.

При этом в релизе содержится информация о том, что до национализации из "Приватбанка" средства выводились путем выдачи кредитов подконтрольным Коломойскому компаниям. За эти средства компании покупали марганцевую руду, яблочный сок и другие товары "в нереальном количестве" по договорам, которые были фиктивными. Апелляционное решение по делу "Приватбанка" против экс-владельцев в Лондоне содержит 278 пунктов, каждый из которых принят в пользу банка.

Это решение суда означает, что всемирный арест на активы Коломойского и Боголюбова сохраняется: олигархам еженедельно разрешено использовать не более 20 тысяч фунтов стерлингов.

Скриншот: Facebook/ Тимофей Милованов

Напомним, 15 октября Украина выиграла апелляцию в Лондоне по ПриватБанку. Ранее "Страна" приводила подробности иска ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову.