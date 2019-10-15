В 21:40 понедельника, 14 октября, в Бориспольской исправительной колонии №119 (ул. Бориспольская, 1, Мартусовка, Киевская область) выявили отсутствие одного из заключенных. Им оказался Шавелкин Г.А., 1994 года рождения.

Заключенного объявили в розыск. Об этом говорится на фб-странице Киев Оперативный во вторник, 15 октября.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", в сентября двое заключенных сбежали из исправительной колонии во Львовской области. Один из них был осужден за изнасилование, второй - за наркоторговлю. Во время их задержания полицейский получил ножевое ранение. Сперва заметив подпадающих под ориентировку мужчин он сообщил о незнакомцах в отделение полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение полиции для установления личностей.