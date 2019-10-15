В одной из своих известных песен "Шесть миллионов" киевской рок-группы "Сокира Перуна", концерт которой 13 октября посетил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, отрицает Холокост.

Песня "Шесть миллионов" довольно старая: она вошла в альбом "Европейское единство", выпущенный в 1999 году. В ней утверждается, что массовое уничтожение европейских евреев нацистским режимом в Германии в 1933-1945 годах - это не доказанное вранье, выдуманное самими евреями.

"Шесть миллионов слов вранья, которые придумали ж@ды, о Холокосте и "Циклоне В". А ты спроси, где доказательства. Шесть миллионов слов вранья, чтобы белый всегда жил в позоре! Если хочешь жить в грязи, то верь ж@дам, а не мне", - говорится во втором куплете песни.

Текст песни группы

Судя по тексту, по мнению участников ультраправой группы, 6 миллионов жертв Холокоста не возможны и не доказаны.

Песню прокомментировал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он сообщил, что музыканты не только на словах поддерживают радикальные фашистские идеи.

"В песне говорят о "сионистской брехне", о "ж@довских руках", о "шести миллионах слов лжи, которые придумали ж@ды про холокост" и заканчивают призывом идти "в бой за расу и народ". Но участники ансамбля не только поют: например, барабанщик этого музыкального коллектива был осужден за нападение на синагогу Бродского", - написал Долинский на своем Facebook.

Скриншот: Facebook/ eduard.dolinsky

Напомним, "Страна" публиковала видео с концерта, на котором песни, подобные процитированной, с удовольствием слушал Гончарук.

Мы также приводили не очень внятные объяснения премьер-министра, как он оказался на одиозном концерте.