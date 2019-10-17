Какой сегодня праздник

17 октября Международный день кредитных союзов и день борьбы с нищетой. Сегодня День ангела у Вероники, Владимира, Дмитрия.

Народные и церковные праздники

Православные вспоминают одного из учеников апостола Павла и священномученика Иерофея, которого посвятили в сан епископа. По преданию, он присутствовал при погребении Богородицы и скончался мученической смертью в I веке.

Наши предки верили, что с этого дня холода становились сильнее. Если снег выпадет рано - зима будет поздней. А ранняя зима чаще всего наступала, если первый снег задерживался.

Международные праздники

В мире день борьбы с нищетой и голодом. Праздник берет начало с 1987 года, когда сотни тысяч человек собрались на площади в Париже и сделали заявление, что нищета нарушает их права. Цель праздника - привлечь внимание общества к бедствиям людей, живущих в нужде.

Работники потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник - Международный День кредитных союзов. Основоположниками идей кооперации считают Шарля Фурье, Роберта Оуэна, Луи Блана. Кооперативы считали эффективнее обычных компаний и они быстро стали популярными в Америке и других странах.

События и даты

В 1831 году Майкл Фарадей открыл электромагнитную индукцию, подтвердив влияние магнитных явлений на электрические.

В 1855 году англичанин Генри Бессемер изобрел и запатентовал свой процесс передела чугуна в сталь.

В 1896 состоялась премьера пьесы Антона Чехова "Чайка", в которой откровенно говорится о проблемах современного театра и литературы, а также их влияния на формирование характеров героев, их судьбу. Пьеса завершилась полным провалом. После этого драматург зарекся писать для сцены.

В 1972 году в один день родились такие разные, но вместе с этим гениальные исполнители - американский рэпер Эминем и принц турецкой поп-музыки Таркан. Им сегодня исполняется 47 лет.

Именины

Сегодня именины у Вероники и Василия, Владимира, Дмитрия, Михаила, Николая и Павла.