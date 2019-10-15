Певица и актриса Дарья Астафьева опубликовала новое пикантное фото в своем Инстаграм.

На снимке Астафьева в боди бежевого цвета, белая рубашка приспущена так, что оголила плечи. Маникюр у певицы в цвет к белью. В ушах у нее миниатюрные серьги.

Обращает на себя внимание, что Астафьева на этом снимке без макияжа.

"Богиня мечта", "Сама нежность", "Ну как можно быть такой красивой?", "Какая прелесть! Идеал красоты", - засыпали подписчики комплиментами Астафьеву.

Фото: Даша Астафьева Инстаграм

На днях Даша Астафьева опубликовала серию снимков, где она в прозрачном плаще-дождевике. Бюстгальтера под ним не было, поэтому отчетливо просматривались ее пышные формы.

Ранее певица порадовала своих поклонников горячими фото в винтажном стиле.